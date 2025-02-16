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DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Kayyum Atamasına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Kayyum Atamasına Tepki
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DEM Parti eş genel başkanları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı ve izinsiz gösterilere müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Dem Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına tepki için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Bakırhan ve Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ve partililer, DEM Parti Van İl Başkanlığından Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Bakırhan ve Hatimoğulları, belediyeye "kayyum atanması"na tepki gösterdi.

Açıklamanın ardından gruptakiler, güvenlik önlemi altında sloganlar atarak DEM Parti Van İl Başkanlığına kadar yürüdü.

Gün içinde ara sokaklarda bir araya gelerek izinsiz gösteri yapmak isteyenlere polis ekipleri izin vermedi, bazılarını gözaltına aldı.

İzinsiz gösterilerde çocuk oyun grubu ateşe verildi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından gece mahallelerde izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Ara sokaklara dağılan göstericiler, bir parktaki çocuk oyun grubunu ateşe verdi, aydınlatma direklerini kırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımların söküldüğü, barikatın kurulduğu yollarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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