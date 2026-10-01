DEM Parti Eş Genel Başkanları Manisa Soma'da göçükte sorumluların hesabını istedi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin yaptıkları açıklamada, "Yaşanan göçüğün nedenleri tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı, ihmali bulunanlar ve sorumlular hesap vermelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soma'nın acısı hala hafızamızdayken bugün tekrar yüreğimiz yandı… Meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden emekçisine rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan işçilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hala göçük altında olan işçilere sağ salim ulaşılmasını diliyorum. Yaşanan göçüğün nedenleri tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı, ihmali bulunanlar ve sorumlular hesap vermelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soma'nın kapanmayan yarası bugün maalesef bir kez daha kanadı. Yıllar geçse de Soma'da emeğin bedeli ne yazık ki yine canla ödeniyor... Göçük altında kalarak yaşamını yitiren işçimize rahmet, ailesine ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felakete yol açan nedenler ve sorumlular bir an önce açığa çıkarılmalıdır. İş cinayetleri son bulana ve tüm sorumlular hesap verene dek sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA