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DEM Parti Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ'ı Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü ve ayrıca eski HDP milletvekili Semra Güzel ile de görüşüldü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Ziyarette Hatimoğulları ve Bakırhan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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