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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Enternasyonal Gençlik Heyeti ile görüştü

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Enternasyonal Gençlik Heyeti ile görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Enternasyonal Gençlik Heyeti ile görüştü. Enternasyonalist hareketin ve gençlik hareketinin Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne yaklaşımı ve dayanışmasının önemi üzerine fikir alışverişi yapıldı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Enternasyonal Gençlik Heyeti ile görüştü.

DEM Parti X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Gençlik Meclisimizin Diplomasi Komisyonu üyeleri, Genel Merkezimizi ziyaret eden Enternasyonal Gençlik Heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede enternasyonalist hareketin ve gençlik hareketinin Barış ve Demokratik Toplum Sürecine yaklaşımı ve dayanışmasının önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
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