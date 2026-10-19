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DEM Parti Eş Genel Başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile görüştü

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ile görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile muhalefete yönelik baskılar ele alındı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve beraberindeki heyetle DEM Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü kaydedildi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Barış ve Demokratik Toplum Süreci, muhalefete yönelik baskılar ve uygulanmayan AİHM kararları ele alındı.

Kaynak: ANKA
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