Tuncer Bakırhan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile Görüştü

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer ile biraraya geldi. Görüşmede barış süreci ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dem Parti Genel Merkezi, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer'i ağırladı.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsviçre Büyükelçisi Guillaume Scheurer, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Scheurer'e, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.