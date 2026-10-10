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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kayıkçı için başsağlığı mesajı yayımladı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kayıkçı için başsağlığı mesajı yayımladı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eğitim-Sen Samandağ Şube Başkanı Cüneyt Kayıkçı için başsağlığı mesajı yayımladı. Hatimoğulları mesajında, Kayıkçı'nın eğitim emekçilerinin hakları için verdiği mücadeleyi unutmayacaklarını belirterek ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hayatını kaybeden Eğitim-Sen Samandağ Şube Başkanı Cüneyt Kayıkçı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitim-Sen Samandağ Şube Başkanı Cüneyt Kayıkçı'yı kaybettik. Çok üzgünüm. Eğitim emekçilerinin hakları için verdiği mücadeleyi, özgürlük ve eşitlik yolunda bıraktığı izi unutmayacağız. Ailesine, sevenlerine, eğitim emekçilerine ve tüm Samandağ halkına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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