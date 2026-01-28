Dem Partili Çiçek'ten Suriye Protestolarına Polis Müdahalesine Araştırma Önergesi

(TBMM) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Kuzey ve Doğu Suriye'deki olaylarla ilgili Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen protestolara yapılan kolluk müdahalelerine ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi. Çiçek, araştırma önergesinde, "orantısız ve hukuka aykırı kolluk müdahaleleri, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, işkence ve kötü muamele ile toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklarının" tüm boyutlarıyla incelenmesini talep etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen protestolara yapılan kolluk müdahalelerinin araştırılması için hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, "6 Ocak 2026 tarihinde Halep'in Kürt mahalleleri Şeyh Maksut ve Eşrefiye ile Süryani Mahallesi Beni Zeyd'e yönelik saldırıların ardından Kuzey ve Doğu Suriye geneline yayılan saldırıların sivillerin yaşam hakkını doğrudan hedef alan ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı" ifade edildi. Bu saldırılara karşı Türkiye'nin birçok kentinde protesto ve eylemler gerçekleştirildiği belirtilen önergede, söz konusu protestoların "Anayasa'nın güvence altına aldığı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru kullanımının yanı sıra; adalet, barış ve halkların ortak geleceğine sahip çıkma iradesinin siyasal ifadesi" olduğu kaydedildi.

"Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafe sivil polislerce basıldı ve içerideki gençler darp edilerek gözaltına alındı"

Bu toplumsal itirazın "anayasal bir hak kullanımı olarak değil, bastırılması gereken bir güvenlik tehdidi olarak ele alındığını" belirten Çiçek, protestolara yönelik müdahalelerin yalnızca fiziksel güçle sınırlı kalmadığı, gözaltı süreçlerinde işkence, tıbbi belgelemenin engellenmesi, keyfi tutuklama, basına sansür ve ifade özgürlüğünün kriminalize edilmesiyle tamamlanan çok boyutlu bir baskı stratejisinin uygulandığını ifade etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınan Diyar Koç'un yerde sürüklenerek darbedildiği, omurilik bölgesinde kırıklar ve iç kanama oluşmasına rağmen darp raporu almasının engellendiğini ileri süren Çiçek, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafenin sivil polislerce basılması ve içerideki gençlerin darbedilerek gözaltına alınmasının işkencenin gözaltı sürecinin "olağan bir parçası" haline getirildiğinin göstergesi olduğunu savundu.

"Aksaray'daki protestoda DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın darp edilerek hastaneye kaldırıldı"

Urfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşe herhangi bir uyarı yapılmaksızın müdahale edildiği, plastik merminin Tacettin Kamar'ın gözüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanma meydana geldiğini belirten Çiçek, Nusaybin'de 13 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından havaya kaldırılıp yere fırlatılması, çocukların dahi bu şiddet pratiğinden muaf tutulmadığını ortaya koyan örnekler arasında yer aldığını ifade etti. Viranşehir'de 2,5 aylık bir bebeğin anne ve babasının gözaltına alınmasının ise çocuğun üstün yararının ağır biçimde ihlal edildiği bir vaka olduğunu belirten Çiçek, İstanbul Aksaray'da yapılan protestolarda 95 kişinin gözaltına alındığı, bu müdahale sırasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın darbedilerek hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise protestoların ardından açılan ateş sonucu Baran Abdi'nin evinin balkonunda yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çiçek, henüz çocuk yaşta IŞİD saldırıları nedeniyle Kobani'den göç etmek zorunda kalan Baran Abdi'nin ölümü için "protesto hakkının hedef haline getirildiği bir ortamda yaşam hakkının nasıl ortadan kaldırıldığını en vahim biçimde ortaya koyduğu" değerlendirmesini yaptı.

Önergede ayrıca, Rojava'ya yönelik saldırıları kamuoyuna duyurmak isteyen gazetecilerin gözaltına alındığı, Kürt basınına "erişim engeli" adı altında sansür uygulandığı belirtildi. Önergede, katledilen Kürt kadın savaşçısına ilişkin görüntülere karşı dayanışma amacıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir hemşire ile iki genç kadının gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve kadın dayanışmasının kriminalize edilmesine örnek olarak gösterildi.