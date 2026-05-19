Avrupa Yeşiller Partisi'nden DEM Parti'ye ziyaret

(ANKARA) - Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi Paraskevi ile beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti. Görüşmede, Orta Doğu ve Türkiye'deki gelişmeler ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşiller Partisi Heyeti, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ebru Günay ile görüştü. Görüşmede, Orta Doğu ve Türkiye'deki gelişmeler, Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin mücadelesi ve enternasyonal dayanışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA