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Delhi yönetimi hava kalitesi 300'e ulaşınca kömür ve dizel jeneratör yasağı getirdi

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Delhi yönetimi hava kalitesi 300'e ulaşınca kömür ve dizel jeneratör yasağı getirdi
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Delhi yönetimi, hava kalitesi kötüleşince restoran ve otellerde kömür ve odun yakımı ile dizel jeneratör kullanımını yasakladı. Son 24 saatte endeks 180 civarından 300'e yükseldi; kamu ve özel sektör ofislerinde çalışanların yüzde 50'sine evden çalışma zorunluluğu getirildi.

YENİ DELHİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi bölgesi yönetimi, hava kalitesinin kötü kategorisine gerilemesi üzerine çarşamba günü restoran, otel ve benzeri işletmelerde kömür veya odun yakılmasını ve dizel jeneratör kullanılmasını yasakladı.

Basında yer alan haberlere göre, Delhi ve çevresindeki Hava Kalitesi Endeksi son 24 saatte 180 civarından 300'e yükseldi. Delhi'nin yakınındaki Gurugram kentinde ise endeks, çarşamba akşamı 313 olarak kaydedildi.

Kötüleşen hava kalitesinin Dussehra festivali sırasında patlatılan havai fişeklerden kaynaklandığı belirtildi. 8 Kasım'da kutlanacak Diwali festivali öncesinde havai fişek kullanımının artmasıyla hava kalitesinin önümüzdeki günlerde daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Delhi Çevre Bakanı Manjinder Singh Sirsa, "GRAP-1 (Kademeli Müdahale Eylem Planı'nın 1. Aşaması) bugün devreye alındı" dedi.

GRAP-1 kapsamındaki kısıtlamalar, otellerde, restoranlarda ve yol kenarındaki yeme içme işletmelerinde kömür veya odun kullanımının yasaklanmasının yanı sıra çöp, plastik ve belediye katı atıklarının açık alanda yakılmamasını da kapsıyor.

Bakan ayrıca tüm kamu ve özel sektör ofislerinde çalışanların yüzde 50'si için evden çalışma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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