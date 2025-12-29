Haberler

Hindistan'da yoğun sis nedeniyle 128 uçuş iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan yoğun sis, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 128 uçuşun iptal olmasına neden olurken, birçok tren seferinde de gecikmeler yaşandı.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki 128 uçuş iptal edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ni etkisi altına alan sis nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksaklıklar yaşandı.

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edildi, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

FlightRadar24 uygulamasındaki verilere göre, 178 kalkış ve 69 varış seferi gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Havalimanının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yoğun sis nedeniyle uçuş operasyonlarının CAT III koşulları altında yürütüldüğü ve bu durumun iptallerle gecikmelere yol açabileceği kaydedildi.

Yer ekiplerinin yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri için aktif olarak destek verdiğine işaret edilen açıklamada, güncel uçuş bilgileri için havayolu şirketleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandı ve birçok tren gecikmeli olarak kalktı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü