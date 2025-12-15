Haberler

Hindistan'da hava kirliliğinin yol açtığı sis, uçuşlarda aksamalara neden oldu

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle 100 uçuş iptal edildi, 300'den fazla uçuşta rötar yaşandı. Hava kirliliği, tren seferlerini de olumsuz etkileyerek gecikmelere neden oldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) yoğun sis için "turuncu" alarm verdi.

Hava kirliliği tren seferlerini de olumsuz etkiledi, düşük görüş mesafesi nedeniyle 90'dan fazla tren altı ila yedi saat gecikmeyle sefer yaptı.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
