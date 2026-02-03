Hatay'da Asi Nehri'ne düşen vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya'nın bulunması için arama çalışmaları sazlık alanlarda yoğunlaştırıldı.
ARAMALAR SAZLIK ALANDA YOĞUNLAŞTI
Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi yakınlarında Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya adlı vatandaşı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatine rağmen devam etti. Su altı arama kurtarma ekiplerinin, kayıp Berkan Karakaya'yı arama çalışmalarını sazlık alanlarda yoğunlaştırdığı belirtildi.
Samim SELÇUK/ Hatay,
