Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti

Konya'da define avının bedeli ağır oldu. İddiaya göre Ereğli ilçesi Zengen ile Kutören mahalleleri arasındaki bir bölgeye define aramaya giden T.E. (41) ve Ö.S. (30) kazdıkları çukurda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken kullandıkları el yapımı patlayıcı infilak etti.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada T.E. ve Ö.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
