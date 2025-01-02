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Define Ararken Kayanın Altında Sıkışan Kişi Kurtarıldı

Define Ararken Kayanın Altında Sıkışan Kişi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define arayan bir kişi, kazdığı kayanın altında sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ile kurtarılan C.D., hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı kayanın altında sıkışan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla define arayan C.D. kazdığı kayanın altında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı kayanın altından çıkartılan C.D, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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