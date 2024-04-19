Define arama sırasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Tevfik (68) ve oğlu Okan Ö'nün (42) cenazeleri, İznik'ten yakınları tarafından alınarak Kavaklı Sanayi Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından İhsaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Özdemir ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve vatandaşlar katıldı.

Olay

İznik ilçesi kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana gelen Tevfik Ö. ve oğlu Okan Ö. ile İbrahim E'den (38) haber alamayan yakınlarının mahalle muhtarını araması üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmişti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yaparak mağaraya giren 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetleri, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu mağaradan çıkarılmıştı.