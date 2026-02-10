Haberler

Kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia edip, tartıştığı 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da, kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia eden Ümran Alan, eski iş yerini basarak 4 kişiyi tabancayla yaraladı. Olayın ardından çatıda polise direndi ve sonunda yakalandı.

ADANA'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını öne sürüp, eski iş yerini basan ve tartıştığı 4 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan Ümran Alan (26), tutuklandı.

Olay, 7 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran Alan, iddiaya göre dedikodular devam edince yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti. Kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdüğü eski iş arkadaşları ile tartışan Alan, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

ÇATIDA POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polisi fark eden Ümran Alan, teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Alan ekiplere direnince, olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Timlerin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ümran Alan'ın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca da çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim" dediği belirtildi. Ümran Alan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
