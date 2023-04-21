DEDE VE TORUN, TOPRAĞA VERİLDİ

KARAMAN'da bariyerleri devirip, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halindeki otomobilin üzerine düşen hafif ticari araçta hayatını kaybeden sürücü Mehmet Altın (57) ve torunu İlkay Kalaycı (27), bugün toprağa verildi. Yaralı Melisa Altın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ereğli kavşağında meydana geldi. Mehmet Altın yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri deviren araç ters dönüp, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halinde olan Mahmut Güneş yönetimindeki 70 DD 184 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücü Mehmet Altın olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı. Otomobil şoförü Güneş ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı Melisa Altın ve İlkay Kalaycı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza haberini alınca olay yerine gelen Soner Altın ise araç içinde sıkışan babası Mehmet Altın'ın cansız bedenine sarılıp, ağladı. Soner Altın güçlükle uzaklaştırılırken, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Altın'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

DEDE VE TORUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tedaviye alınan yaralılardan İlkay Kalaycı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Teyzesi Melisa Altın'ın tedavisi ise sürüyor.

Mehmet Altın ve torunu İlkay Kalaycı'nın cenazeleri bugün cuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(