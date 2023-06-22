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DEAŞ yöneticisi Nizip'te yakalandı

DEAŞ yöneticisi Nizip'te yakalandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis operasyonunda DEAŞ terör örgütünün yönetim kademelerinde görev alan şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda F.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis operasyonunda DEAŞ terör örgütünün yönetim kademelerinde görev alan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde El Kaide Irak yapılanması içerisinde de yer alan, aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün yönetim kademelerinde faaliyet yürüten F.E.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada adresi belirlenen F.E., Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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