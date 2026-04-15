DEAŞ üyelerine yönelik operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Irak'ta DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 9 kişi, Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda silah, yasaklı yayın ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

IRAK'ta geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi. Sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüpheli için Malatya ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

