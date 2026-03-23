Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Adana'da DEAŞ üyelerine finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan H.A. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın örgütle bağlantılı olduğu ve terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet ettiği belirtildi.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 16 Ocak'ta tutuklanan H.A. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 12 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede H.A.'nın, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre H.A.'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen Y.A.'nın, farklı tarihlerde banka hesabına gönderdiği 141 bin 490 lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım topladığı ve örgüt üyelerine para transferi yaptığı kaydedilen sanığın, cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu H.A.'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
500

