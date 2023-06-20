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DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kilis merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

p>KİLİS merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı şüpheliler takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'in yanı sıra Niğde, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan, ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kilis Güncel Haberler

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