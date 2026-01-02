Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Muğla merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon, İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
