DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik Yozgat'ta düzenlenen operasyonda iki şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

KIRŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu H.H.M. ve F.E. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
