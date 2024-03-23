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Ukrayna'dan Rusya'daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin'in planı

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Terör örgütü DEAŞ tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da Krasnogorsk'taki konser salonuna düzenlenen saldırıda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti. Saldırı sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna cephesi, olayla bir ilgilerinin olmadığını belirterek saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle planlanan kasıtlı bir eylem olduğunu öne sürdü.

Ukrayna'dan Rusya'daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin'in planı

UKRAYNA, RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi. Açıklamada, olayın, Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Ukrayna'dan Rusya'daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin'in planı

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken 60'tan fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5'i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.

Ukrayna'dan Rusya'daki kanlı saldırıyla ilgili bomba iddia: Putin'in planı

ABD İKİ HAFTA ÖNCE VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Rusya saldırının ardından, ABD'nin Moskova yakınlarındaki saldırıyla ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi paylaşması gerektiğini söyledi. ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti. Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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