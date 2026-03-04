35 ilde DEAŞ operasyonu; 22 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 35 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 184 şüphelinin gözaltına alındığını, 22'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve örgütsel belgeler ele geçirildi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 2 haftada polis tarafından 35 ilde DEAŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 184 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.