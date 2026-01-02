Haberler

Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı


Aydın merkezli düzenlenen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon Denizli, Van ve Aydın'da gerçekleştirildi.

Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüphelilerin Denizli, Van ve Aydın'daki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
