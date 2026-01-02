Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüphelilerin Denizli, Van ve Aydın'daki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.