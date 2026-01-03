Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

? Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık'ta Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerle irtibatlı oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

?Manisa il merkezi ve Kırkağaç ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan B.P. (31) ile S.K. (24) gözaltına alındı.

?Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.