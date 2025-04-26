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DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 11 Tutuklama

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 11 Tutuklama
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İzmir'de gerçekleştirilen silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 361 bin lira ve ziynet eşyaları dikkat çekti.

İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 1 milyon 361 bin 110 lira ile bir miktar ziynet eşyası ve dijital materyale el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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