DEAŞ'a Yönelik Eskişehir Merkezli Operasyonda 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli DEAŞ terör örgütüne yönelik gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde polis ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 adet tabanca ve tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, DEAŞ silahlı terör örgütünün 'sözde' bayrağı ve örgütün 'sözde' bayrağının basılı olduğu kalem ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan 20 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklandı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
