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DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in Başına Platform Düştü

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Diyarbakır'da DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın açıklaması sırasında kurulan platform başına düştü. Aydeniz, konuşmasına devam etti.

DİYARBAKIR'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, basın açıklaması yaptığı sırada kurulan platform düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu. DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü. Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saliha Aydeniz Yenişehir Güncel Haberler

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