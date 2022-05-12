Davutoğlu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "90'ların Yargıyı Araçsallaştıran Vesayetçi Anlayışı ile İktidarda Kalamazsınız" - Haberler

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Davutoğlu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "90'ların Yargıyı Araçsallaştıran Vesayetçi Anlayışı ile İktidarda Kalamazsınız"

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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Davutoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu' Açıklaması: '90'ların Yargıyı Araçsallaştıran Vesayetçi Anlayışı ile İktidarda Kalamazsınız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar ile ilgili “90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar ile ilgili "90'ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Yargı, Sayın Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete göz dağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90'ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!"

Öte yandan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu telefonla arayarak destek ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Haberler

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