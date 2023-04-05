Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıya basması hakkında ilk kez konuştu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılan seccadeye ayakkabı ile basması olayı hakkında ilk kez konuştu. Davutoğlu, "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız" ifadelerini kullanırken Karamollağlu ise "Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçadaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündem olmuştu. Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN İLK YORUM

Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu açıklamasına rağmen iktidar kanadından eleştiriler gelmeye devam ederken, 6'lı Masa'da yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu da olayla ilgili ilk kez konuştu.

"BİLİNÇLİ BASTIĞINA İNANACAK BİR TEK KİŞİYİ BİLE BULAMAZSINIZ"

Davutoğlu, Karar TV'deki yayında konuya ilişkin, "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı?" ifadelerini kullandı.

"SECCADE ONLARIN ÖNÜNE BİR KURTARICI OLARAK GELDİ"

Karamolloğlu ise Sözcü TV canlı yayınında şunları söyledi: "Ben tamamını acziyet olarak görüyorum. Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler. Bundan sonra seçime kadar vazgeçmeyecekler. Bu işe yaramaz. İnadına "Ben AK Parti'yi destekleyeceğim" diyorsa o insanlar bunu kullanmakta tereddüt etmezler.

"İBADETE, İSLAM'A İTİBAR BÖYLE Mİ ARTACAK?"

Kendi dertlerine derman arayan insanlar çözümü arayan insanlar buna itibar etmezler. Yanlışlıkla, kendisi özür dileyen bir kişinin seccadeye basmış olması mı Türkiye'nin problemlerini çözecek. Veya ibadete İslam'a itibarın böyle mi arttığını göreceğiz?"