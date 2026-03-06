Haberler

Davutoğlu, Bursa'da Gençlerle Bir Araya Geldi: Gençlerimizin Umutları, Heyecanı ve Türkiye'ye Dair Hayalleri Bize Güç Vermeye Devam Ediyor

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da gençlerle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı ve gençlerin Türkiye'ye dair hayallerinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Gençlerimizin umutları, heyecanı ve Türkiye'ye dair hayalleri bize güç vermeye devam ediyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa'da gençlerle bir araya geldiklerini duyurdu.

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da gençlerle Gönül Soframızda bir araya geldik. Ramazan'ın bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu birlikte paylaştık."

Gençlerimizin umutları, heyecanı ve Türkiye'ye dair hayalleri bize güç vermeye devam ediyor. İnşallah gençlerimizle birlikte daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA
500

