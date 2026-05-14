Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz ile Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı parti genel merkezinde kabul etti.

Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Ankara İl Başkanımız; Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Başkentimize katkı sunan çalışmaları dolayısıyla Ankara Kent Konseyi'ne ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."

