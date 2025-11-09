Haberler

Davulun Efsanesi Adem Göçer Toprağa Verildi

Davulun Efsanesi Adem Göçer Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen Adem Göçer, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Göçer'in cenazesinde ailesi, yakınları ve yerel yetkililer hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer'in cenazesi memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan, önce Kırşehir, ardından İzmir'de hastanede tedavi gören ve 2 gün önce yakınları tarafından getirdiği Kırşehir'in Kaman ilçesindeki evinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki davul ustası Göçer için ilçede tören düzenlendi.

Kaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Göçer'in cenazesi Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğlen vakti kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından Göçer'in cenazesi, Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene, Göçer'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, daire amirleri, Abdal kültürü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adem Göçer'in kardeşi Özdemir Göçer, gazetecilere, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Onun bir efsane olduğunu belirten Göçer, Allah'tan rahmet diledi.

Oğlu Cesur Göçer ise babasının tedavi sürecinde emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.