Haberler

David Zini, Şin-Bet Direktörü Olarak Atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet ve yargı arasındaki uzun tartışmaların ardından Tümgeneral David Zini, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in yeni direktörü olarak atandı. Atama kararı, kabine toplantısında oybirliğiyle alındı ve Zini 5 Ekim'de göreve başlayacak.

Hükümet ile yargı arasında uzun süre devam eden tartışmaların ardından, kabine toplantısında alınan resmi kararla Tümgeneral David Zini, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü olarak atandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün toplanan kabinede, Zini'nin atanma kararının oybirliğiyle alındığı aktarıldı.

Açıklamada, kabine tarafından Şin-Bet Direktörü olarak atanan Zini'nin 5 Ekim'de göreve başlayacağı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Zini'nin kurum dışından atanan bir Şin-Bet Direktörü olduğunu belirterek bunun 7 Ekim sonrası gereklilik olduğunu iddia etti.

İsrail hükümeti, yargı ile yaşanan uzun tartışmalara karşın eski Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı vermiş, yine yargının itirazlarına rağmen Zini'nin Şin-Bet Direktörü olarak atanacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kurumlarının yöneticilerini 7 Ekim nedeniyle güvenlik ve istihbarat zafiyetiyle suçlamış, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı istifaya zorlamıştı.

Buna karşın Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu almak yerine mesuliyeti güvenlik şeflerine yüklemekle eleştirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asansör zemine çakıldı, genç kadın hayatını kaybetti

Sabah işe gitmek için asansöre bindi, kabinden cansız bedeni çıktı
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.