Datça'da veli ve öğretmenlere "uyuşturucuyla mücadele" semineri verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması ile erken farkındalık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında düzenlenen seminer, Datça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği koordinasyonunda Kabaklarlı İlkokulu'nda yapıldı.

Eğitim personeli ve öğrenci velilerinin katıldığı programda, narkotik polisleri Özkan Kavukcu ve Muhammet Girgin sunum yaptı.

Seminerde, uyuşturucu maddelerin fiziki ve psikolojik zararları, bağımlılık süreçleri, kullanıcı profilindeki belirtiler ve çocukları bu maddelerden koruma yöntemleri hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktarıldı.

"UYUMA" mobil uygulaması anlatıldı

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve kamu görevlilerinin ön alıcı bir rol üstlenmesinin önemine değinilen seminerde, suç örgütlerine karşı toplumsal iş birliğinin gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, vatandaşların sokaklarındaki veya çevrelerindeki şüpheli durumları hızlı, güvenli ve kimlik bilgileri gizli kalacak şekilde emniyet birimlerine bildirebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "UYUMA Mobil Uygulaması" katılımcılara tanıtıldı ve uygulamanın akıllı telefonlara indirilmesi süreci anlatıldı.