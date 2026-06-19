Haberler

Datça'da veli ve öğretmenlere "uyuşturucuyla mücadele" semineri verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde çocukları uyuşturucudan korumak amacıyla düzenlenen seminerde, bağımlılık süreçleri ve UYUMA mobil uygulaması anlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması ile erken farkındalık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında düzenlenen seminer, Datça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği koordinasyonunda Kabaklarlı İlkokulu'nda yapıldı.

Eğitim personeli ve öğrenci velilerinin katıldığı programda, narkotik polisleri Özkan Kavukcu ve Muhammet Girgin sunum yaptı.

Seminerde, uyuşturucu maddelerin fiziki ve psikolojik zararları, bağımlılık süreçleri, kullanıcı profilindeki belirtiler ve çocukları bu maddelerden koruma yöntemleri hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktarıldı.

"UYUMA" mobil uygulaması anlatıldı

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin ve kamu görevlilerinin ön alıcı bir rol üstlenmesinin önemine değinilen seminerde, suç örgütlerine karşı toplumsal iş birliğinin gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, vatandaşların sokaklarındaki veya çevrelerindeki şüpheli durumları hızlı, güvenli ve kimlik bilgileri gizli kalacak şekilde emniyet birimlerine bildirebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "UYUMA Mobil Uygulaması" katılımcılara tanıtıldı ve uygulamanın akıllı telefonlara indirilmesi süreci anlatıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı

İzinsiz toplayınca dünyaları yıkıldı! Kesilen ceza milyonlarca lira
Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati

''Türkiye için de hayati'' diyerek uyardı
Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş

Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı! Polise talimat dahi vermiş
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi