Haberler

Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan sürücü, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak hayatta kalmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan araçtaki sürücü, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak hayatta kaldı.

Karaköy Mahallesi'nde, Ahmet Ural'ın kullandığı arazi aracı, şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak cep telefonuyla eşini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ural, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti

Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı