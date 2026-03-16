Muğla'da liselilerden emekli öğretmenlere vefa ziyareti
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, emekli öğretmenlere ve yaşlılara vefa ziyaretinde bulundu. Etkinlik, gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, emekleri öğretmenlere vefa ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, öğretmenleriyle ilçede yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Ferhan Okant'ı ziyaret etti.

Gençlerin vefa, saygı ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, emekli öğretmenlerin yanı sıra yaşlıları da ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyerek onlarla gönül bağı kurma fırsatı buldu.

Öğretmen ve öğrencilerin samimi sohbetler gerçekleştirdiği buluşmada, ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

Etkinliğin sonunda okul idaresi, sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
