Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kızlan Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan