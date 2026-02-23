Haberler

Datça'da kadınlar dünya barışını konuştu

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 75 kadın, Ortadoğu'daki savaşların kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek 'barış' teması altında ortak öneriler geliştirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde biraraya gelen kadınlar, Ortadoğu'daki savaşların ve göçlerin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini bildirdi.

Datça Kadın Platformu'nun çağrısıyla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, farklı görüşlerden yaklaşık 75 kadın "barış" başlığı altında bir araya geldi.

Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Datça Cemevi ile siyasi partilerin temsilcileri, mimarlar ve bağımsız kadınların katıldığı toplantıda görüşler konuşuldu.

Ortak önerilerin eylem planına dönüştürülerek paylaşılacağı, kadınların sesini güçlendirmenin barış mücadelesinin temel parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
