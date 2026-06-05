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Datça'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Datça'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi. Açılışa Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve protokol üyeleri katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi izlenime sunuldu.

Çatal Mağara Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve protokol üyeleri katıldı.

Törende, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin her yaştan bireyin kişisel ve mesleki gelişimine sağladığı katkının önemi vurgulandı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergi alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan yağlı boya öğretmeni Gülçin Kutsalgür, kursiyerlerin bu süreçte hem sosyalleşme imkanı bulduğunu hem de öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Kutsalgür, "Sanatın birleştirici gücüyle kursiyerlerimiz üretmenin mutluluğunu yaşıyor." dedi.???????

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
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