Datça'da deniz çekildi, 2 bin yıllık limanın kalıntıları göründü

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri'nde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları, deniz çekilince ortaya çıktı.

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.