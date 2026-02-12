Haberler

Muğla'da 7. Badem Çiçeği Festivali başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor. Festival, 15 Şubat'a kadar sürecek.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.

Datça Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Festivalde kurulan stantlarda el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi, konser ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Datça Belediyesi festivalle bölgenin kültürel değerlerini tanıtmayı ve turizmi canlandırmayı amaçlıyor.

Festival 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu