Muğla'da 7. Badem Çiçeği Festivali başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel etkinliklerle devam ediyor. Festival, 15 Şubat'a kadar sürecek.
Datça Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.
Festivalde kurulan stantlarda el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi, konser ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
Datça Belediyesi festivalle bölgenin kültürel değerlerini tanıtmayı ve turizmi canlandırmayı amaçlıyor.
Festival 15 Şubat'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel