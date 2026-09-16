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Datça'da badem bahçelerinde hasat mesaisi başladı

Datça'da badem bahçelerinde hasat mesaisi başladı
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Muğla'nın Datça ilçesinde badem hasadı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde badem hasadı gerçekleştirildi.

İlçedeki tarımsal faaliyetleri inceleyen Kaymakam Murat Atıcı, badem bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Atıcı, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Datça'da yaklaşık 13 bin 300 dekar alanda badem yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.

İlçede meyve veren yaklaşık 303 bin badem ağacından yıllık ortalama 3 bin 30 ton rekolte elde ediliyor.

Datça'da yetiştirilen bademlerin yüzde 60-65'ini "sıra bademi", yüzde 20-25'ini "ak badem", yüzde 15-20'sini ise "nurlu badem" oluşturuyor.

Kaynak: AA
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