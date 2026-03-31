Datça'da aşçı adayı öğrencilerinden Çay ve Aldal'a ziyaret
Datça ilçesindeki aşçı adayı öğrenciler, İzmir'deki Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda kazandıkları bronz madalya ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ı ziyaret etti. Öğrenciler, sergiledikleri lezzetler ve sunumlarla büyük bir başarı elde ederek Muğla ve Datça'ya gurur yaşattı.
İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda 48 okul arasında bronz madalya kazanan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çay ve Aldal'ı öğretmenleriyle ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, elde edilen başarının mesleki ve teknik eğitim açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik etti.