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Datça Açıklarında Osmanlı Batığı Kazısı: Yeni Buluntular Ortaya Çıktı

Datça Açıklarında Osmanlı Batığı Kazısı: Yeni Buluntular Ortaya Çıktı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait yeni buluntular keşfedildi. Kazılarda Yeniçerilere ait tüfekler ve mavi porselenler bulundu, geminin çıkış noktasının Kuzey Afrika olabileceği ortaya çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmaları, Mavi Miras Projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülüyor.

Bu yılki kazılarda, geminin kimliğini ve battığı dönemi aydınlatan önemli buluntulara ulaşıldı. Yeniçerilere ait tam 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri, geminin çatışmaya girdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri, geminin özel bir görev veya diplomatik bir misyon taşıdığına işaret ediyor. Porselenlerin paketlenmiş halde bulunması, hediyelik eşyalar olarak gemide taşındığını düşündürüyor.

Gemi personeline ve askerlere ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de kazı alanında gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle Tunus, Djerba bölgesi üretimi seramiklerin varlığı, geminin çıkış noktasının Kuzey Afrika olabileceğini gösteriyor.

Kızlan Batığı, Türkiye karasularında ilk defa Yeniçeri askerlerinin yer aldığı bir Osmanlı gemisine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazı olarak tarihe geçti. Geminin sancak bordasından ahşap parçalar gün yüzüne çıkarılırken, yapım tekniğine dair önemli bilgilere de ulaşıldı. Tüm bulgular, geminin 17. yüzyılın ikinci yarısında, bir mücadele sonrasında battığını işaret ediyor.

Kazı çalışmalarının 2025'te tamamlanması planlanıyor. Keşif Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Kuzey Afrika Denizcilik Osmanlı Muğla Datça

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