DasDas, Eylül'de 'Açık İlişki' ile Tiyatro Sezonunu Açıyor

DasDas, yaz dönemi etkinlikleriyle konuklarını ağırlamaya devam ederken eylül ayında "Açık İlişki" adlı oyunuyla tiyatro sezonunu açacak.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de prömiyeri gerçekleştirilecek oyunda Binnur Kaya ve Mert Fırat rol alıyor.

Oyun, Dario Fo'nun ünlü "Açık Aile" adlı oyunundan uyarlandı. Oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da Binnur Kaya ve Mert Fırat beraber üstleniyor.

Oyunun müziklerini Persenk yaparken dekor ve ışık tasarımında da Cem Yılmazer'in imzası bulunuyor.

Dario Fo ve eşi Franca Rame tarafından 1983 yılında yazılmış bir komedi-satir olan oyunun Türkçe çevrisi ise usta isim Füsun Demirel'e ait.