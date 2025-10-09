Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde yaşlılara yönelik etkinlik

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Darülaceze Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir devletin güçlü olduğunun yaşlısına ve yetimine sahip çıkmasıyla anlaşılabileceğini söyledi.

Güner, "Şükür olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye bu güçlü duruşunu, bu merhametli duruşunu bu güzide kurumda bir defa daha gösterdi." dedi.

Hiçbir ülkede Türkiye'de yaşlılara verilen hizmetin verilmediğini anlatan Güner, sakinlerin huzurlu ve mutlu yaşamasını kendilerine vazife olarak bildiklerini belirtti.

Güner, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"yle kişilerin doğumundan son nefesine kadar sağlık açısından takip edildiğini kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir sıkıntısı olduğunda hastanelerin, polikliniklerin, dispanserlerin ve aile hekimlerinin takiplerini yaptığını ifade eden Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyeyim ki en gönülden hizmet verdikleri yerler buralar. Çünkü siz gençliğin ne demek olduğunu biliyorsunuz, biz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Tecrübenizden faydalanmamız bizim için bir vazife, bir görev. Burada kendi bürokratlarımıza, ekip arkadaşlarıma da aynı şekilde talimat olarak bunları söylüyorum: İstanbul'un her noktasında kim varsa, devletin hizmetine, devletin himayesine emanet kim varsa herkesin ihtiyacını sağlık açısından biz karşılayacağız. Bu kompleksin ne kadar zevkle ve merhametle yapıldığını görebiliyorsunuz. Devlet olarak aslında kendi vatandaşımıza değil, bir coğrafyaya, bir ümmete hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Yemen'de ve memleketin herhangi noktasında sıkıntı çeken, zulüm altında ezilen kim varsa şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni bir ümitle, gözleri aydınlık şekilde bekliyor."

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise sağlık merkezli önemli işbirlikleri yapacaklarını belirterek, İl Sağlık Müdürü Güner'e teşekkür etti.

Programda, Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi'nden müzik grubu dinleti gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Güner, beraberindekilerle Darülaceze Yaşam Şehri'nde henüz resmi açılışı yapılmayan tıp merkezini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ile bazı kurum sakinleri katıldı.